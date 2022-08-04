На Украине заявили о недостаточном вооружении для контрнаступления

Украинские власти не рассчитывают получить достаточного количества вооружения от Запада для планирования контрнаступательной операции в этом году. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

"Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия", - приводит издание его слова.

По словам чиновника, Киев может использовать по полной каждую поставку оружия на Украину. При этом на данный момент украинская армия не имеет даже 30% от необходимого для наступления вооружения, добавил он.