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41 минуту назад

FT: Украина не надеется получить достаточно вооружения для контрнаступления в этом году

Газета.Ru

Украинские власти не рассчитывают получить достаточного количества вооружения от Запада для планирования контрнаступательной операции в этом году. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

На Украине заявили о недостаточном вооружении для контрнаступления
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы не рассчитываем получить достаточно возможностей, чтобы спланировать какое-либо решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия", - приводит издание его слова.

По словам чиновника, Киев может использовать по полной каждую поставку оружия на Украину. При этом на данный момент украинская армия не имеет даже 30% от необходимого для наступления вооружения, добавил он.

Названа цель удара украинских военных по Донецку

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинская армия готовит контрнаступление, чтобы вернуть портовый город Херсон, который находится под контролем Вооруженных сил РФ. По данным издания, Киев переключил свое внимание на южные регионы, так как Херсон является для российской стороны важным стратегическим пунктом — эта территория открывает доступ в направлении Одессы. Если планы Киева потерпят неудачу, это ослабит поддержку борьбы Киева Западом.

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