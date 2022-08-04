У Пашиняна возникли вопросы к российским миротворцам в Карабахе

События в Нагорном Карабахе вызывают ряд вопросов к деятельности российского миротворческого контингента, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что Ереван ожидает от российских военных пресечения нарушений линии соприкосновения в Карабахе.

Фото: ТАСС ТАСС

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало вопросы у премьер-министра Армении Никола Пашиняна к российским военным в регионе. Он ожидает от российских военных действий, которые пресекут нарушение режима тишины на линии соприкосновения. По его словам, необходимо согласовать детали операции российского контингента.

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«Ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе с 2020 года, в том числе и в последние дни, вызывают у армянской общественности вопросы о содержании и характере миротворческой операции в Нагорном Карабахе. В этом контексте возникает крайняя необходимость согласования деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе», — сказал он в ходе заседания правительства.

3 августа 2022 года азербайджанская армия провела операцию «Возмездие» в ответ на действия вооруженных формирований Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев. В результате был взят под контроль ряд господствующих высот. По данным армянской стороны, погибли двое и были ранены 19 военнослужащих.

Также Пашинян добавил, что в Ереване ожидают от российских военных пресечения нарушений на линии соприкосновения в Карабахе.

«В третьем пункте трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года четко зафиксировано, что в Нагорном Карабахе есть линия соприкосновения, вдоль которой расположены миротворцы. Именно данная территория называется зоной ответственности миротворческого контингента РФ. Мы ожидаем, что любая попытка нарушения линии соприкосновения должна быть пресечена миротворцами РФ, а азербайджанские подразделения, которые находятся внутри этой линии, — выведены», — сказал он.

Эскалация в регионе

В 2020 году в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны в ночь на 10 ноября подписали трехстороннее соглашение. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Также Пашинян назвал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха крайне сложной.

«Как вы знаете, ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него в последние дни крайне обострилась. В результате боев двое военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха погибли, еще 19 получили ранения», — сказал он, попросив минутой молчания почтить память военных.

По его словам, на данный момент активные боевые действия вдоль линии соприкосновение не ведутся, однако «ситуация, по мнению властей Нагорного Карабаха, остается крайне напряженной».

«Мы должны работать над ослаблением этой напряженной ситуации», — добавил он.

Также он отметил, что армянские военные не служат в Нагорном Карабахе. «Азербайджан сегодня говорит об армии обороны Нагорного Карабаха, почему она дислоцирована вдоль линии соприкосновения. Если миротворческий контингент РФ и Азербайджан дадут гарантии о неприкосновенности линии соприкосновения, армия обороны, думаю, не будет вынуждена нести боевое дежурство. Также официально заявляю, что в Нагорном Карабахе нет военнослужащих из Армении», — заявил он.

По его словам, Баку пытается сорвать выполнение трехстороннего заявления по Карабаху.

«Азербайджан, который считает заявление от 9 ноября 2020 года своей победой, преследует цель сорвать данное заявление и избежать выполнения пунктов, предусмотренных в этом заявлении», — заявил он.

По его словам, Ереван не собирается отказываться от установления мира в регионе и продолжает выполнять условия трехстроннего договора.

Он также сообщил, что Армения готова обеспечить связь между западной частью Азербайджана и Нахичеванью. «Азербайджан говорит, что Армения обязалась обеспечить связь между западной частью этой страны и Нахичеванью. Да, у нас есть такие обязательства, и мы готовы их выполнить хоть сегодня. Это Азербайджан не использует такую возможность. Мы говорим, что хоть сегодня в рамках армянского законодательства вы можете пересечь границу Армении и отправиться в Нахичевань», — сказал он.

Хроника перестрелок

Обстрелы в регионе активизировались 28 июля, когда Минобороны Армении обвинило азербайджанскую сторону в обстреле своего села на востоке границы. В агентстве Armenpress тогда сообщили, что ВС Азербайджана провели 20-минутный обстрел населенных пунктов в Ходжавендском районе. По итогам обстрела жертв не было. 30 и 31 июля Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле поселка в Карабахе, а затем и своих военных, о потерях информации не было.

2 августа Минобороны России сообщило о ранении карабахского военного в ходе обстрела со стороны ВС Азербайджана. За сутки зафиксировано три нарушения режима тишины. 3 августа азербайджанские военные сообщили о гибели своего военнослужащего в результате утреннего обстрела «армянских вооруженных формирований».