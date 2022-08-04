Минобороны заявило о бегстве трех бригад ВСУ в Донбассе

В результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харькова уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Константиновка ДНР и формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 194 районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Андреевка, Дружное Донецкой народной республики, Изюм и Дмитровка Харьковской области. Кроме того, перехвачено пять снарядов реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Дружное ДНР, Солнечное и Музыковка Херсонской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1673 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4244 танка и других боевых бронированных машин, 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3251 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 4696 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ракетным ударом во Львовской области уничтожены поступившие из Польши вооружения и боеприпасы ВСУ.