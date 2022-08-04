Минобороны заявило о бегстве трех бригад ВСУ в Донбассе

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: два пункта управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Константиновка ДНР и формирования националистов в районе населенного пункта Терноватое Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 194 районах. Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2», – отметил Конашенков.