Премьер Японии призвал Китай прекратить учения возле Тайваня

«Убийцу авианосцев» испытывает Китай – прямо около Тайваня. КНР в ответ на визит Пелоси проводит учения с применением дальнобойной артиллерии. Для кого весь этот театр военных действий, узнала корреспондент «МИР 24» Анастасия Шишкина.

Фото: Мир24 Мир24

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Вооруженные силы Китая настроены как никогда решительно. На границе с Тайванем идут боевые стрельбы на дальние расстояния. КНР впервые может применить дальнобойную артиллерию и гиперзвуковую ракету DF-17, которую называют «убийцей авианосцев».

Китайское телевидение демонстрирует настоящий театр военных действий. Задача – показать всю мощь армии Поднебесной. Главным зрителем этого боевика должны стать Соединенные Штаты. Еще в конце июля китайцы обнаружили группу авианосцев ВМФ США, которые направлялись в акваторию к юго-востоку от Тайваня, а беспрецедентные военные учения начались после визита на остров спикера Конгресса США Нэнси Пелоси.

«США проявили предательство в вопросах Тайваня, нагло играя с огнем и нагло став врагом полутора миллиардов китайцев. Это никогда не кончится хорошо. Китайская сторона примет все необходимые меры для решительной защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Ответственность за все вытекающие из этого последствия будет лежать на стороне США и сепаратистах Тайваня», – заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Американские заигрывания с Тайванем осудили даже давние друзья США и партнеры по НАТО – Германия. В правительстве страны уже заявили, что придерживаются четкой политики одного Китая.

«Мы считаем, что изменение статус-кво в Тайваньском проливе может произойти только мирным путем и при взаимном согласии всех вовлеченных сторон, и такие визиты не должны использоваться как возможность для военных угрожающих жестов и использования экономического принуждения», – отметил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

Гостеприимство Тайбэя уже обходится дорого. Китай прекратил поставлять на остров природный песок – он необходим в строительстве, а также используется в производстве бетона и стекла. Также КНР приостановила импорт с Тайваня ряда продуктов. Сейчас на острове опасаются полной блокады. При этом в Белом доме считают – власти Китая нагнетают обстановку.

«У Пекина нет причин превращать этот визит в какой-то кризис», – полагает пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.