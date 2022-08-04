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18 минут назад

Checkmate получит комплекс связи от истребителя Су-57

Газета.Ruиещё 1

Перспективный российский однодвигательный самолет Checkmate получит комплекс связи от истребителя пятого поколения Су-57, сообщает ТАСС.

Checkmate получит комплекс связи от истребителя Су-57
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

Отмечается, что это позволит снизить стоимость его оборудования. Также благодаря комплексу связи от истребителя Су-57, будет сохранена высокая эффективность системы связи Checkmate.

Checkmate — многофункциональный однодвигательный истребитель пятого поколения. Впервые самолет был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС 2021. Особенностями истребителя являются его малозаметность, небольшая стоимость летного часа, высокие показатели по соотношению стоимости и эффективности. Истребитель может развивать скорость 1,8-2 Маха и нести 7800 кг полезной нагрузки. Дальность полета — три тысячи километров.

Ранее разработчик объяснил смысл названия истребителя Checkmate.

Ранее сообщалось, что Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что серийное производство российского истребителя Checkmate запланировано на 2027 год.

Армия,Оружие,Сергей Чемезов,Владимир Путин,Ростех,
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