Checkmate получит комплекс связи от истребителя Су-57

Перспективный российский однодвигательный самолет Checkmate получит комплекс связи от истребителя пятого поколения Су-57, сообщает ТАСС.

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости» Алексей Майшев/РИА «Новости»

Отмечается, что это позволит снизить стоимость его оборудования. Также благодаря комплексу связи от истребителя Су-57, будет сохранена высокая эффективность системы связи Checkmate.

Checkmate — многофункциональный однодвигательный истребитель пятого поколения. Впервые самолет был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС 2021. Особенностями истребителя являются его малозаметность, небольшая стоимость летного часа, высокие показатели по соотношению стоимости и эффективности. Истребитель может развивать скорость 1,8-2 Маха и нести 7800 кг полезной нагрузки. Дальность полета — три тысячи километров.

Ранее разработчик объяснил смысл названия истребителя Checkmate.

Ранее сообщалось, что Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны.