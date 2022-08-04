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31 минуту назад

Пленный украинский военный рассказал, как из сантехника стал командиром

Российская Газета

Представитель украинских ВС, который попал в плен в ДНР, рассказал о том, как из сантехника стал командиром. Об этом сообщает издание "Русская весна".

Отмечается, что речь идет о военнослужащем Александре, который сдался в плен в Песках под Донецком. Он рассказал, что попал в армию после мобилизации. Гражданин Украины отметил, что командование ВСУ ставит на руководящие посты всех, кто обладает хотя бы каким-то опытом прохождения службы в армии.

Александр также рассказал, что командование обманывает призывников. В частности, по его словам, новобранцам обещают начало службы в тылу, а в итоге отправляют на передовую. При этом военнослужащие не знают, в какое место их отвозят.

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