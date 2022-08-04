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24 минуты назад

Amnesty International обвинила ВСУ в нарушении международного права

BFM.RU

Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, передает РИА Новости.

Amnesty International обвинила ВСУ в нарушении международного права
Фото: ReutersReuters

Amnesty International сообщила, что задокументировала такие случаи.

«Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — приводятся в докладе слова генерального секретаря организации Аньес Каламар.

Amnesty International — неправительственная организация. Ее миссия «состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека».

Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них — госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через его фонд «Открытое общество». По решению Роскомнадзора сайт этой организации заблокирован в РФ.

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