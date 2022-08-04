Amnesty International обвинила ВСУ в нарушении международного права

Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, передает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Amnesty International сообщила, что задокументировала такие случаи.

«Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — приводятся в докладе слова генерального секретаря организации Аньес Каламар.

Amnesty International — неправительственная организация. Ее миссия «состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека».