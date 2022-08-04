Китай окружил Тайвань своей армией

Китай начал масштабные военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня, который КНР считает своей исторической территорией. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Народно-осободительная армия Китая приступила к масштабным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они продлятся до 7 августа», — сообщило китайское телевидение.

Ранее Китай выразил решительный протест против визита спикера палаты представителей США Ненси Пелоси в Тайвань. На фоне начала учений Китай призвал авиакомпании избегать полетов около Тайваня, сообщает телеканал 360. В МИД Китая заявили, что могут применить военные меры для воссоединения с Тайванем, передает «Национальная служба новостей».