Хотят победы России: Китай готов к переходу в наступление

В Пекине считают, что США и Тайвань специально нагнетают напряженность в регионе, связывая ситуацию на Украине с безопасностью острова, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Foreign Affairs.

Фото: ТАСС ТАСС

Как заявили специалист по азиатской безопасности Бонни Лин и китаевед из Центра стратегических и международных исследований Джуд Бланшетт, сначала власти КНР достаточно сдержанно вели себя по отношению к военной спецоперации России на Украине. Однако спустя полгода в Китае определились со своей позицией, и теперь хотят победы России.

Также для Пекина было бы предпочтительным истощение военных запасов Соединенных Штатов, которые поставляют оружие Киеву. По мнению экспертов, Китай изменил мнение об окружении страны, которое стало опаснее. Особенно в свете того, что Вашингтон пытается создавать экономические, технологические и военные коалиции для сдерживания Китая.