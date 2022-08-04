В США возмутились из-за скорого вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Объединение ветеранов Соединенных Штатов Concerned Veterans for America (CVA) обратилось к Сенату, призвав блокировать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

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В заявлении отмечается, что государственный долг США составляет 30 триллионов долларов. Также ситуация усугубляется рекордной инфляцией и растущими ограничениями военного потенциала. Как считают в организации, на этом фоне последнее, что нужно делать, это распространять гарантии безопасности через НАТО еще на две богатые европейские страны.

Как считает старший советник CVA Дэн Колдуэлл, американским властям следует уделять больше внимания собственным нуждам и безопасности. По его словам, переброс вооружения на территории Швеции и Финляндии может спровоцировать эскалацию ситуации в отношениях с Москвой. В результате потенциальный конфликт двух ядерных держав может представлять угрозу для всего человечества.

Колдуэлл считает, что развертывание боевых комплексов потребует серьезных трат и ударит по бюджету США, который уже вызывает опасения.