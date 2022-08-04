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1 час назад

В Израиле создали эскадрилью беспилотников

Газета.Ru

В Израиле создали 144-ю эскадрилью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - отдельного подразделения, которое будет обеспечивать сетевую разведку ЦАХАЛа. Об этом сообщает The Israel National News.

В Израиле создали эскадрилью беспилотников
Фото: IDF SpokespersonIDF Spokesperson

Эскадрилья будет базироваться на авиабазе Хацор. На ее вооружении будут новейшие беспилотники Spark, которые войдут в массив Storm Clouds - облачную платформу управления на основе беспилотников, которая должна изменить сценарии боевых действий.

Начальник Генерального штаба, подполковник Авив Кохави, отметил, что 144-я эскадрилья воплотит в себе все "новаторские концепции", которые изменят "все, что мы понимали в прошлом" и "поведут нас в будущее".

"Реальность на поле боя меняется, и противник действует с гражданских территорий, что затрудняет его выявление и нанесение ударов", - пояснил Кохави.

Ранее сообщалось, что истребитель ВВС Израиля и ракетный корабль ВМС страны перехватили три беспилотника, направлявшихся из Ливана к воздушной границе с Израилем. БПЛА были идентифицированы системами обнаружения и отслеживались наземными пунктами управления на протяжении всего полета. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что идентификация произошла на ранней стадии, а цели были перехвачены "в оптимальной оперативной точке".

Армия,Авив Кохави,Генштаб,ЦАХАЛ,
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