В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
34 минуты назад

МВД ЛНР: подразделения РФ подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара

ТАСС

Российские подразделения вплотную подошли к юго-восточным окраинам Соледара, боестолкновения развернулись на территории железнодорожной станции Экстра, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

МВД ЛНР: подразделения РФ подошли вплотную к окраинам Соледара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В Соледаре бои идут вдоль трассы Бахмут - Лисичанск. Российские подразделения подошли вплотную к юго-восточным окраинам населенного пункта: боестолкновения развернулись на территории завода "Кнауф Гипс" и железнодорожной станции Экстра. В 1 км юго-западнее продолжается зачистка Бахмутского", - написал он в Telegram-канале.

Как сообщил ранее заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, союзные силы активно уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всему фронту в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска.

Как считает Киселев, Соледар перейдет под полный контроль союзных сил в ближайшие три-четыре дня. Ранее в среду Киселев в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что союзные силы проводят зачистку от украинских силовиков завода стройматериалов Knauf в Соледаре, который в настоящее время частично находится под контролем ВС Украины.

Армия,В мире,Виталий Киселев,Даниил Безсонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители