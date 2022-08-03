МВД ЛНР: подразделения РФ подошли вплотную к окраинам Соледара

"В Соледаре бои идут вдоль трассы Бахмут - Лисичанск. Российские подразделения подошли вплотную к юго-восточным окраинам населенного пункта: боестолкновения развернулись на территории завода "Кнауф Гипс" и железнодорожной станции Экстра. В 1 км юго-западнее продолжается зачистка Бахмутского", - написал он в Telegram-канале .

Как сообщил ранее заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, союзные силы активно уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всему фронту в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска.

Как считает Киселев, Соледар перейдет под полный контроль союзных сил в ближайшие три-четыре дня. Ранее в среду Киселев в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил, что союзные силы проводят зачистку от украинских силовиков завода стройматериалов Knauf в Соледаре, который в настоящее время частично находится под контролем ВС Украины.