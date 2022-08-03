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7 минут назад

Ветераны США призвали сенат проголосовать против расширения НАТО

Елена Прошина

Представители организации «Обеспокоенные ветераны за Америку» призвали сенат США проголосовать против включения в НАТО Финляндии и Швеции. Соответствующее заявление появилось на сайте CVA.

Ветераны США призвали сенат проголосовать против расширения НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такой призыв организации ее старший советник Дэн Колдуэлл объяснил риском обострения «конфронтации с обладающей ядерным оружием Россией». Также среди негативных последствий решения принять в НАТО Финляндию и Швецию он назвал крупные денежные затраты и «регулярное развертывание войск в обеих странах».

По мнению Колдэлла, последнее, что должны делать США, «обремененные госдолгом в размере 30 триллионов долларов, рекордной инфляцией и растущими ограничениями военной мощи, — это распространять гарантии безопасности по линии НАТО на еще два богатых европейских государства». Он призвал Вашингтон вместо этого «побудить страны ЕС взять на себя больше ответственности за собственную безопасность» и сконцентрироваться на более «насущных проблемах у себя дома и других частях света».

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