Ветераны США призвали сенат проголосовать против расширения НАТО

Такой призыв организации ее старший советник Дэн Колдуэлл объяснил риском обострения «конфронтации с обладающей ядерным оружием Россией». Также среди негативных последствий решения принять в НАТО Финляндию и Швецию он назвал крупные денежные затраты и «регулярное развертывание войск в обеих странах».

По мнению Колдэлла, последнее, что должны делать США, «обремененные госдолгом в размере 30 триллионов долларов, рекордной инфляцией и растущими ограничениями военной мощи, — это распространять гарантии безопасности по линии НАТО на еще два богатых европейских государства». Он призвал Вашингтон вместо этого «побудить страны ЕС взять на себя больше ответственности за собственную безопасность» и сконцентрироваться на более «насущных проблемах у себя дома и других частях света».