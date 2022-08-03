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57 минут назад

США предупредили Киев о крахе «миллионной армии» при попытке наступать

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины потерпят поражение, если попытаются организовать наступление на юге страны. Такое мнение в своей статье для 19Fortyfive высказал полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

США предупредили Киев о крахе «миллионной армии» при попытке наступать
Фото: CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаCC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська

Он уверен, что, реши Украина организовать наступление на юге страны, ее ждут еще большие потери в виде незаменимой техники и «в конце концов еще большей территории, чем Киев контролировал» в начале спецоперации. По словам Дэвиса, главной проблемой страны является отсутствие «опытных солдат», ведь большая их уже часть погибла в боях, а в качестве замены им выступают новобранцы.

Также полковник напомнил киевским властям о том, что они имеют дело с противником, обладающим полным преимуществом в живой силе, авиации и артиллерии.

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Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что по поручению президента Владимира Зеленского он формирует «миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием». Их задачей, по его словам, будет «освобождение» южных прибрежных районов.

На его высказывания отреагировали в России. В частности, депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет посчитал подобные приказы свидетельством «политической агонии киевского режима».

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