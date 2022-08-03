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55 минут назад

Минобороны Тайваня пообещало отреагировать на учения НОАК после визита Пелоси

Газета.Ru

Министерство национальной обороны Тайваня пообещало «своевременно» и «соответствующим образом» отреагировать на учения с боевыми стрельбами, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) планирует провести с 4 по 7 августа вокруг острова. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Минобороны Тайваня пообещало отреагировать на учения Китая
Фото: Алина Джусь/«Газета.Ru»Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Министерство национальной обороны внимательно следит за своей боевой готовностью и усилило ее, и своевременно отреагирует соответствующим образом. Национальная армия обязательно останется на своих постах и защитит национальную безопасность», — говорится в сообщении военного ведомства китайской республики.

«Пожалуйста, не стесняйтесь и поддерживать национальную армию всем сердцем», — призвали военные жителей острова.

По оценкам Минобороны Тайваня, объявив Учения, Китай подтвердил, что собирается использовать силу для разрешения разногласий и подрыва регионального мира и стабильности.

«Использовании морского и воздушного пространства вокруг главного острова Тайваня в качестве зоны боевых действий является попыткой угрожать нашим важным портам и городским районам и в одностороннем порядке подорвать региональный мир и стабильность. Министерство обороны выражает свое торжественное осуждение», - подчеркивается в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И назвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «фарсом от начала до конца», передает.

«Для тех, кто играет с огнем, это плохо кончится, те, кто совершает преступления, обязательно будут наказаны», — сказал Ван И.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает политику «единого Китая» и в Пекине знают об этом.

Визит Пелоси на Тайвань он назвал чистой провокацией.

Армия,В мире,Дмитрий Песков,
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