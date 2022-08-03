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25 минут назад

В Нагорном Карабахе сообщили о двух погибших военных в ходе боев с ВС Азербайджана

Газета.Ru

В результате обострения ситуации в Нагорном Карабахе погибли двое армянских военнослужащих. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на представителей местного военного командования.

В Карабахе сообщили о погибших в ходе боев с Азербайджаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что в ходе боев с Вооруженными силами Азербайджана погибли военнослужащие-контрактники Гурген Габриелян и Артур Хачатрян. Также 14 военных получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что азербайджанская сторона, помимо стрелкового применила минометы, гранатометы и беспилотники.

В настоящий момент вместе с командованием российского миротворческого контингента принимаются меры по стабилизации обстановки.

31 июля Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии. Отмечалось, что огонь велся из «оружия различного калибра и снайперских винтовок». На направлениях, откуда велся огонь, «были предприняты адекватные ответные меры».

Ранее Армения подала иск в Европейский суд по правам человека против действий Азербайджана в селах Парух и Храморт в Нагорном Карабахе. Также в иске сказано про действия Вооруженных сил Азербайджана против жителей Нагорного Карабаха, которые были совершены в 2021–2022 годах.

Армия,Артур Хачатрян,ЕСПЧ,
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