В Минобороны озвучили число обменов пленными с Украиной

Россия и Украина уже больше 20 раз обменялись пленными. Об этом заявил заместитель главы министра обороны России Александр Фомин. Его слова приводит ТАСС.

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«К настоящему времени проведено 27 таких операций», — сообщил представитель Минобороны.

Фомин уточнил, что контакты между Москвой и Киевом включали обмен не только пленными, но и телами погибших. Их удалось организовать при участии Международного комитета Красного Креста.

29 июня главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что состоялся самый масштабный обмен военнопленными с российской стороной с начала спецоперации. Москва передала Киеву 144 человека