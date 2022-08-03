Российский военкор ранен осколком под Авдеевкой

«Осколок лёг на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — рассказал Филатов.

Он также добавил, что кроме него был ранен еще один человек — боец народной милиции ДНР с позывным «Фридрих». Филатов рассказал, что в 2015 году «Фридрих» вывозил военкора из зоны боевых действий после ранения.