В Швеции высказались о размещении в стране ядерного оружия

Глава шведского МИД Анн Линде заявила, что страна не намерена размещать у себя ядерное оружие.

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Соответствующее заявление она сделал, отвечая на вопрос о возможности развертывания военных баз НАТО на территории королевства.

«Мы не собираемся размещать какое-либо ядерное оружие на своей территории», — цитирует её ТАСС.