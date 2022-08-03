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22 минуты назад

Украина отзывает своих военнослужащих из Косова

ТАССиещё 1

Украина отзывает свой контингент из Международных сил безопасности под эгидой НАТО в Косове. Об этом в среду сообщили в командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ответ на запрос РБК-Украина.

Украина отзывает своих военнослужащих из Косова
Фото: ReutersReuters

"По состоянию на сегодня в Косове, Республика Сербия, находится национальный контингент Вооруженных сил Украины в составе 40 военнослужащих", - цитирует издание командование ВСУ.

В настоящее время, говорится в сообщении, проводятся мероприятия по их возвращению в Украину на основании указа президента от 7 марта 2022 года №114 "Об отзыве национального контингента и национального персонала, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности".

"Возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR (Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии - прим. ТАСС)", - уточнили в командовании Объединенных сил.

31 июля 2022 года ситуация в Косове и Метохии резко обострилась. К эпицентру событий были стянуты полицейские и служащие Международных сил безопасности в Косове (КФОР), действующих под эгидой НАТО.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.

Армия,ЮНЕСКО,НАТО,Интерпол,ЕС,
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