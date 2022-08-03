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1 час назад

СМИ: шесть истребителей вылетели с авиабазы США на юге Японии

ТАСС

Шесть истребителей F-15 в среду вылетели с территории авиабазы США Кадена, расположенной в префектуре Окинава на юге Японии, на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом сообщил телеканал NHK.

Шесть истребителей вылетели с авиабазы США на юге Японии
Фото: ReutersReuters

С авиабазы также вылетели три самолета-заправщика, которые вместе с истребителями направились в южном направлении.

Во вторник вечером, несмотря на протесты Пекина, Пелоси прибыла на Тайвань. Этот визит стал первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что поездка, если она состоится, не останется без последствий и будут приняты жесткие меры.

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