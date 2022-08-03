Шесть истребителей вылетели с авиабазы США на юге Японии

Шесть истребителей F-15 в среду вылетели с территории авиабазы США Кадена, расположенной в префектуре Окинава на юге Японии, на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом сообщил телеканал NHK.

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С авиабазы также вылетели три самолета-заправщика, которые вместе с истребителями направились в южном направлении.