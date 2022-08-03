Минобороны сообщило об уничтожении переданного Украине Польшей оружия

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) уничтожили базу хранения с поступившим из Польши оружием и боеприпасами во Львовской области. Как сообщает ТАСС, об этом рассказали в Минобороны РФ.

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Также Воздушно-космическим силам (ВКС) удалось уничтожить более 50 националистов ударом по пункту дислокации подразделения украинских войск в Николаевке. Противовоздушная оборона за сутки сбила пять украинских беспилотников и перехватила две ракеты системы «Точка-У».

Также стало известно об отказе командиров подразделений 132-го разведбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполнять приказы вышестоящего командования. Они уехали из-под Харькова в пункт временной дислокации.