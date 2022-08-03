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38 минут назад

В США подготовились к удару сверхзвуковыми ракетами по крупным городам

Елена Прошина

В американском городе Филадельфия прошли учения по отработке ликвидации последствий радиационного, химического и биологического поражения местности при ударе гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Military Times.

В США подготовились к удару сверхзвуковыми ракетами по крупным городам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет издание, по мнению местных чиновников, в условиях, когда Россия «нарушает договоренности», а Китай активно развивает собственный гиперзвук, такая отработка имеет важное значение.

По сценарию учений Филадельфия, Нью-Йорк и Чикаго подверглись удару гиперзвукового оружия, «распространившего неизвестные поражающие вещества». В результате в Филадельфии разрушился стадион Lincoln Financial Field и сошел с рельсов поезд, после чего началась утечка хлора.

В учениях, которые проходили три дня приняли участие более 400 военнослужащих и еще 150 сотрудников экстренных служб города. Ими были отработаны обнаружение источников биологического, химического и радиационного загрязнения и их ликвидация, а также аварийно-спасательные работы, обеспечение связи и эвакуация раненых.

Роль пострадавших на учениях исполняли 150 добровольцев, также были задействованы вертолеты и катера, проносившиеся по реке Делавэр.

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