Спецназ ОДКБ провел тренировки в Киргизии

«В рамках взаимодействия по совместной подготовке органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год с 1 по 2 августа в учебно-тренировочном центре ГКНБ Кыргызской Республики прошел оперативный сбор представителей сил специального назначения органов национальной безопасности государств ОДКБ», — сообщили в ведомстве.