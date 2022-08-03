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1 час назад

Росгвардия сообщила об уничтожении шести украинских диверсантов в Донбассе

Москва24

Росгвардия уничтожила шесть украинских диверсантов на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Росгвардия сообщила об уничтожении шести украинских диверсантов
Фото: телеграм-канал "Росгвардия" телеграм-канал "Росгвардия"

Уточняется, что спецназ Росгвардии вступил в бой с группой противника, после чего диверсанты отошли в лес, однако их отследили беспилотники и передали координаты на командный пункт.

"По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также были обнаружены ПЗРК, гранатомет РПГ-7 и гранатомет иностранного производства, тротил, выстрелы ПГ-7, гранаты.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии нашли в Луганской Народной Республике документы, которые подтверждают массовое дезертирство среди украинских военных. Отмечалось, что с апреля по июнь этого года десятки военнослужащих парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 самовольно покинули передний край обороны. Их данные указаны в множестве рапортов командира 2-го парашютно-десантного батальона.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Армия,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Путин,Росгвардия,
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