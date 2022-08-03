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19 минут назад

В Австралии впервые с 2012 года проверят боеготовность войск

Говорит Москва

Премьер-министр Энтони Альбанезе объяснил эту меру необходимостью «защиты нации и предотвращения конфликтов».

В Австралии впервые с 2012 года проверят боеготовность войск
Фото: ReutersReuters

«Этот смотр подготовит Австралию к реагированию на перемены в региональной и глобальной стратегической обстановке», — сказал глава кабмина.

Альбанезе добавил, что правительство должно «откровенно оценить» объём инвестиций в оборонные проекты. По его словам, несколько из них выходят за рамки бюджета, а сроки выполнения задерживаются.

В июле австралийские власти объявили, что хотят ускорить строительство собственного атомного подводного флота, отмечает «Коммерсантъ».

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