В Австралии впервые с 2012 года проверят боеготовность войск

Премьер-министр Энтони Альбанезе объяснил эту меру необходимостью «защиты нации и предотвращения конфликтов».
«Этот смотр подготовит Австралию к реагированию на перемены в региональной и глобальной стратегической обстановке», — сказал глава кабмина.
Альбанезе добавил, что правительство должно «откровенно оценить» объём инвестиций в оборонные проекты. По его словам, несколько из них выходят за рамки бюджета, а сроки выполнения задерживаются.
В июле австралийские власти объявили, что хотят ускорить строительство собственного атомного подводного флота, отмечает «Коммерсантъ».