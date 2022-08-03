В Австралии впервые с 2012 года проверят боеготовность войск

«Этот смотр подготовит Австралию к реагированию на перемены в региональной и глобальной стратегической обстановке», — сказал глава кабмина.

Альбанезе добавил, что правительство должно «откровенно оценить» объём инвестиций в оборонные проекты. По его словам, несколько из них выходят за рамки бюджета, а сроки выполнения задерживаются.