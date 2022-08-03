В Австралии объявили проверку боеготовности впервые за 10 лет

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о начале первой за последние 10 лет проверки боевой готовности вооруженных сил страны. Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на австралийский телеканал SBS, причиной мероприятия он назвал растущие угрозы безопасности государства.

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Напомним, что ранее австралийский премьер объявил о планах властей разработать новую Стратегию национальной обороны. Альбанезе подчеркнул, что изменения в стратегической обстановке вокруг материка происходят быстрее, чем ожидалось, из-за чего способность сил обороны противостоять угрозам выходит на первый план.