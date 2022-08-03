В Австралии объявили проверку боеготовности впервые за 10 лет

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о начале первой за последние 10 лет проверки боевой готовности вооруженных сил страны. Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на австралийский телеканал SBS, причиной мероприятия он назвал растущие угрозы безопасности государства.
Напомним, что ранее австралийский премьер объявил о планах властей разработать новую Стратегию национальной обороны. Альбанезе подчеркнул, что изменения в стратегической обстановке вокруг материка происходят быстрее, чем ожидалось, из-за чего способность сил обороны противостоять угрозам выходит на первый план.
Разработкой нового плана, завершить который собираются к началу следующего года, займутся экс-министр обороны Стивен Смит и отставной маршал авиации Ангус Хьюстон. Действующий глава Минбороны Ричард Марлз добавил, что в рамках разработки новой стратегии проведут глубокий анализ структуры армии и рассмотрят идеи ее интеграции с ключевыми партнерами — в частности, с США и Великобританией.