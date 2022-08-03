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1 час назад

На Украине военные РФ применили новую снайперскую винтовку "Сталинград"

Газета.Ruиещё 1

Российские снайперы специальных подразделений начали эффективно использовать в зоне проведения спецоперации на Украине новейшую тактическую винтовку под названием TSVL-8 «Сталинград». Об этом ТАСС заявил источник в силовых ведомствах.

На Украине военные РФ применили винтовку "Сталинград"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Снайперская винтовка Лобаева «Сталинград» применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе», — пояснил собеседник.

Подчеркивается, что данная снайперская винтовка показала эффективную работу на дистанции до 1,5 км.

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При этом не уточнялось, в каких именно регионах Донбасса и областях Украины задействовали новое вооружение.

Официальной информации о применении винтовки «Сталинград» в ходе СВО пока нет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
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