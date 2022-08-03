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26 минут назад

Украинский доброволец сообщил о больших потерях ВСУ в Песках

Газета.Ru

Украинские военные в настоящий момент якобы теряют поселок Пески под Донецком, а также несут большие потери, сказал украинский доброволец Сергей Гнездилов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну».

Украинский доброволец сообщил о потерях ВСУ в Песках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам участника боевых действий, на данный момент ресурсы украинских военных почти исчерпали себя.

«Прямо сейчас мы теряем Пески, все наши человеческие и материальные возможности почти исчерпаны», — объяснил собеседник издания.

Еще Гнездилов отметил, что военные в Песках несут существенные потери, однако точных сведений о погибших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.

Украинская артиллерия расстреляла своих отступающих сослуживцев

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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