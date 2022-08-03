Украинский доброволец сообщил о потерях ВСУ в Песках

Украинские военные в настоящий момент якобы теряют поселок Пески под Донецком, а также несут большие потери, сказал украинский доброволец Сергей Гнездилов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну».

По словам участника боевых действий, на данный момент ресурсы украинских военных почти исчерпали себя.

«Прямо сейчас мы теряем Пески, все наши человеческие и материальные возможности почти исчерпаны», — объяснил собеседник издания.

Еще Гнездилов отметил, что военные в Песках несут существенные потери, однако точных сведений о погибших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.