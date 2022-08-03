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54 минуты назад

Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине

Lenta.ru

Заявления об уничтожении российскими военными реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, ранее поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ), являются ложью. Так Пентагон отреагировал на сообщения Минобороны России о ликвидации данных установок, сообщает агентство Reuters.

Пентагон опроверг данные об уничтожении HIMARS на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы знаем об этих последних заявлениях министра [обороны Сергея] Шойгу, и они снова являются явной ложью», — опроверг временно исполняющий обязанности представителя Пентагона Тодд Бризил.

Он заявил, что ВСУ «эффективно и с поразительной точностью используют весь потенциал данных РСЗО для защиты от жестокого и преступного вторжения России».

Пентагон отказался предоставить доказательства того, что ранее упомянутые РСЗО до сих пор находятся в строю ВСУ.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что в новый пакет военной помощи Украине включат еще четыре РСЗО HIMARS в дополнение к уже имеющимся у ВСУ восьми установкам. По его словам, украинская сторона эффективно использует реактивные системы, которые «сильно изменили ситуацию на поле боя».

Армия,Ллойд Остин,Минобороны России,Пентагон,
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