ВСУ прямо с утра обстреляли Донецк и Макеевку

Подразделения Вооруженных сил Украины утром в среду обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерийских орудий натовского калибра. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"После 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлениям: 06:02 - Макеевка, выпущено три снаряда калибра 155 мм, 06:03 - Донецк (Куйбышевский район), выпущено три снаряда калибра 152 мм, 06:20 - Донецк (Куйбышевский район), выпущено три снаряда калибра 152 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили об обстреле Куйбышевского района Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Время обстрела и тип РСЗО не уточняются, однако указывается, что снаряды содержали запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток".