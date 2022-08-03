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1 час назад

В ДНР сообщили, что ВС Украины с утра обстреляли Донецк и Макеевку

ТАССиещё 1

Подразделения Вооруженных сил Украины утром в среду обстреляли Донецк и Макеевку из артиллерийских орудий натовского калибра. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ прямо с утра обстреляли Донецк и Макеевку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После 06:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлениям: 06:02 - Макеевка, выпущено три снаряда калибра 155 мм, 06:03 - Донецк (Куйбышевский район), выпущено три снаряда калибра 152 мм, 06:20 - Донецк (Куйбышевский район), выпущено три снаряда калибра 152 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили об обстреле Куйбышевского района Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Время обстрела и тип РСЗО не уточняются, однако указывается, что снаряды содержали запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток".

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