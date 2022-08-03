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27 минут назад

Российские военные применили на Украине новейшую снайперскую винтовку

Lenta.ruиещё 2

Российские военные эффективно применяют в зоне проведения военной операции на Украине новейшую тактическую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Российские военные применили на Украине новейшую снайперскую винтовку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, оружие эффективно работало на дистанции до 1,5 километра, показывая высокую точность. В то же время он не уточнил, в каких конкретно районах Донбасса и областях Украины применялась винтовка.

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Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные захватили большое количество украинских снайперских винтовок Ukrop UAR-10. Снайперы применили трофейное оружие против подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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