Российские военные применили на Украине новейшую снайперскую винтовку

Российские военные эффективно применяют в зоне проведения военной операции на Украине новейшую тактическую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По словам собеседника агентства, оружие эффективно работало на дистанции до 1,5 километра, показывая высокую точность. В то же время он не уточнил, в каких конкретно районах Донбасса и областях Украины применялась винтовка.