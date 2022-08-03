Япония забеспокоилась из-за учений КНР в районе Тайваня

Япония выразила обеспокоенность в связи с масштабными военными учениями сил ВМС и ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваня. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Фото: Reuters Reuters

"Мир и стабильность в Тайваньском проливе очень важны для безопасности нашей страны и стабильности международного сообщества. Мы надеемся, что вопросы, связанные с Тайванем, будут решены мирным путем через диалог. Мы выразили обеспокоенность китайской стороне в связи с тем, что обозначенные Китаем районы проведения военных учений частично включают в себя в том числе и участок исключительной экономической зоны Японии", - сказал он.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась в связи с визитом спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Ее поездка на остров стала первой для американских политиков такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий и Китай примет жесткие меры.

Как сообщило агентство Синьхуа, силы ВМС и ВВС НОАК с 4 по 7 августа проведут боевые стрельбы в шести акваториях вокруг Тайваня. При этом три из шести обозначенных зон учений накладываются на акватории, которые администрация острова считает своими территориальными водами. Один из таких районов расположен менее чем в 20 км от Гаосюна - крупнейшего порта острова, расположенного на юго-западном побережье.