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37 минут назад

Китай пообещал не применять первым ядерное оружие

Елена Прошина

Китай обязуется ни при каких обстоятельствах не применять первым ядерное оружие. Такое заявление сделал директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. Его слова приводит ТАСС.

Китай сделал заявление о применении ядерного оружия
Фото: ReutersReuters

Цун подчеркнул, что Китай «привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны». Также он добавил, что возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий не должно сопровождаться угрозой санкций.

Путин высказался о перспективах ядерной войны

Кроме того во время своего выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия Цун призвал США вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других частях мира.

Ранее Китай на фоне визита в Тайвань спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси объявил о проведении в шести регионах, окружающих остров, военных учений. Они будут проходить с 4 по 7 августа.

Армия,Владимир Путин,ООН,
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