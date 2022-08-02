Китай сделал заявление о применении ядерного оружия

Китай обязуется ни при каких обстоятельствах не применять первым ядерное оружие. Такое заявление сделал директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. Его слова приводит ТАСС.

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Цун подчеркнул, что Китай «привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны». Также он добавил, что возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий не должно сопровождаться угрозой санкций.

Кроме того во время своего выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия Цун призвал США вывести свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других частях мира.