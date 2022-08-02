США вооружат ракетами Patriot еще одну страну

Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на общую сумму $3 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское агентство по оборонному сотрудничеству.
Отмечается, что всего Эр-Рияд запросил у Вашингтона 300 ракет данного типа.
«Госдепартамент вынес определение... одобряющее возможную продажу правительству Саудовской Аравии усовершенствованных тактических баллистических ракет PATRIOT MIM-104E и сопутствующего оборудования по стоимости примерно 3,05 миллиарда долларов», — говорится в заявлении.
Уведомление об этом было направлено в конгресс. При этом военные заявили, что продажа ракет Саудовской Аравии не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США.
В июле Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам «баллистических ракет с улучшенным наведением Patriot» и сопутствующего оборудования на общую сумму порядка $1,219 млрд. Ранее правительство Нидерландов обратилось к Вашингтону с просьбой о продаже 96 ракет такого типа. В США рассчитывают, что продажа американских ракет позволит Нидерландам «противостоять как нынешним, так и будущим угрозам».