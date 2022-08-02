В США перечислили использованное в спецоперации «оружие будущего»

Спецоперация России на Украине показала, что одни образцы военной техники работают эффективнее других. Использованное в ходе боевых действий «оружие будущего» перечислил американский журнал Popular Mechanics.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание назвало пять вооружений, популярность которых может вырасти по итогам спецоперации.

«Лазер, работающий от дизельного генератора, имеет практически неограниченный боезапас и может быстро нацеливаться и уничтожать несколько угроз за считанные секунды», — говорится в публикации.

Также журнал рассказывает о средствах радиоэлектронной борьбы и противорадиолокационных ракетах, которые являются «одним из основных преимуществ России перед Украиной», реактивных системах залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), небольших беспилотниках и спутниковом интернете.

В июле издание Breaking Defense заметило, что Россия может использовать иранские беспилотники для уничтожения HIMARS, которые в последние недели используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).