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35 минут назад

Минобороны РФ: командиры ВСУ отказались выполнять приказы

Ura.Ruиещё 1

В Харьковской области командиры ВСУ отказались выполнять приказы. Об этом сообщили в Минобороны РФ во время брифинга.

«В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования. Они переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации», — заявили в Минобороны РФ.

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Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, целью является освобождение Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия помогает жителям ДНР и ЛНР, которые подвергались геноциду со стороны Украины. Украинские войска несут большие потери в районе поселка Пески под Донецком, цитирует RT украинского добровольца. Ранее российские военные уничтожили артиллерийский дивизион морпехов армии Украины в районе Николаева, сообщает «Национальная служба новостей».

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