Еще одна группа американских самолетов вылетела в сторону Тайваня

Шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с военной базы США в Японии в сторону Тайваня. Об этом сообщает японский телеканал NHK, передает РИА Новости.

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Машины вылетели с базы Кадена на Окинаве в 17:20 по местному времени (11:20 по московскому). Как сообщает телеканал, они взяли курс на юг.

3 августа самолет спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Суньшань в Тайбэе, следующим пунктом назначения в ее азиатском турне станет Южная Корея.