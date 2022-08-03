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1 час назад

Еще одна группа американских самолетов вылетела в сторону Тайваня

Lenta.ruиещё 6

Шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика вылетели с военной базы США в Японии в сторону Тайваня. Об этом сообщает японский телеканал NHK, передает РИА Новости.

Еще одна группа американских самолетов вылетела в сторону Тайваня
Фото: ReutersReuters

Машины вылетели с базы Кадена на Окинаве в 17:20 по местному времени (11:20 по московскому). Как сообщает телеканал, они взяли курс на юг.

3 августа самолет спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из аэропорта Суньшань в Тайбэе, следующим пунктом назначения в ее азиатском турне станет Южная Корея.

Ранее власти КНР распространили официальное предупреждение авиаперевозчикам о том, что небо в шести районах вокруг острова Тайвань будет закрыто на время проведения учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с 4 по 7 августа.

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