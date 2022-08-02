В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
35 минут назад

Самолеты ВВС США поднялись с авиабазы в Японии

Елена Прошина

Восемь истребителей F-15 и пять самолетов-заправщиков ВВС США вылетели с базы на территории Окинавы. Об этом сообщает «360» со ссылкой на японскую телекомпанию NHK.

Самолеты ВВС США поднялись с авиабазы в Японии
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что все борта прибыли на базу в Окинаве накануне. Позже, в 20:00 по местному времени, они взлетели и направились к югу Окинавы. В NHK не исключили, что самолеты направились в сторону Тайваня, чтобы обеспечить сопровождение спецсудна со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту. Ее прибытие в аэропорт Тайваня ожидается в течение 30-40 минут.

Вероятность ликвидации самолета Пелоси оценили

При этом известно, что пока самолет Пелоси не подавал запроса на посадку на острове.

На данный момент разделительную линию между Китаем и Тайванем патрулируют истребители КНР. Там же находится тайваньская военная авиация. Кроме того сообщалось, что к порту Сямэня на побережье пролива начала стягиваться китайская военная техника.

Армия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители