Самолеты ВВС США поднялись с авиабазы в Японии

Восемь истребителей F-15 и пять самолетов-заправщиков ВВС США вылетели с базы на территории Окинавы. Об этом сообщает «360» со ссылкой на японскую телекомпанию NHK.

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Отмечается, что все борта прибыли на базу в Окинаве накануне. Позже, в 20:00 по местному времени, они взлетели и направились к югу Окинавы. В NHK не исключили, что самолеты направились в сторону Тайваня, чтобы обеспечить сопровождение спецсудна со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту. Ее прибытие в аэропорт Тайваня ожидается в течение 30-40 минут.

При этом известно, что пока самолет Пелоси не подавал запроса на посадку на острове.