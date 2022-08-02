Китай начал переброску межконтинентальных ракет

В интернете появилось видео из материковой части Китая, на котором видна переброска межконтинентальных ракет DF-5B. Эти ракеты способны нести ядерные боеголовки. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Стоит отметить, что это не первое подобное видео за последнее время. Запланированный визит спикера американской палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вызывал резкое недовольство со стороны КНР. Власти Китая открыто заявили, что готовы помешать визиту Пелоси с помощью военного вмешательства.

После этих предупреждений в сети появилось несколько видеороликов, на которых видно, как правительство Китая перебрасывает военную технику. Ранее таким образом уже были замечены РСЗО PHL-16, танки, вертолёты, САУ и ЗРК HQ-22.