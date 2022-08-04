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55 минут назад

РИА "Новости": ВС РФ и Донбасса уничтожили испаноговорящих наемников под Харьковом

Газета.Ruиещё 1

Артиллерийский расчет союзных сил России и республик Донбасса уничтожил группу испаноговорящих наемников под Харьковом в населенном пункте Русская Лозовая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в одном из артподразделений союзных сил.

Союзные силы уничтожили испаноговорящих наемников под Харьковом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«30 июля в Русской Лозовой были уничтожены порядка пяти и ранены около десяти наемников, по нашим данным — испанцы. Засекли испанскую речь путем радиоперехвата», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что изначально разведка обнаружила скопление живой силы противника, а после оказалось, что это группа испаноговорящих. Отмечается, что удар по наемникам нанесли артподразделения союзных сил.

Точных данных о гражданстве иностранных наемников, входящих в данную группу, пока нет.

2 августа Министерство обороны РФ сообщало об ударе высокоточным оружием по пункту временной дислокации украинского «иностранного легиона» в районе города Николаева. В результате были уничтожены до 250 наемников, а также более 20 единиц военной техники.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,
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