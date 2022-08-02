Официальный представитель Министерства обороны России , генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что украинская артиллерия расстреляла своих отступающих сослуживцев в ДНР, поблизости от Донецка .

Кроме того, он рассказал о случаях дезертирства из украинской армии — в районе Артемовска (Бахмут) союзные войска разгромили боевые позиции 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 130 украинских военных. Оставшиеся 70 человек сбежали с боевых позиций, прибыли в город Конотоп и были там разоружены, признаны дезертирами и посажены под арест.