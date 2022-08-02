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25 минут назад

В МО заявили, что украинская артиллерия расстреляла своих отступающих сослуживцев

Газета.Ru

Официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что украинская артиллерия расстреляла своих отступающих сослуживцев в ДНР, поблизости от Донецка.

Украинская артиллерия расстреляла своих отступающих сослуживцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», — рассказал Конашенков.

Кроме того, он рассказал о случаях дезертирства из украинской армии — в районе Артемовска (Бахмут) союзные войска разгромили боевые позиции 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ, уничтожив до 130 украинских военных. Оставшиеся 70 человек сбежали с боевых позиций, прибыли в город Конотоп и были там разоружены, признаны дезертирами и посажены под арест.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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