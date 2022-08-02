В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
55 минут назад

Испания передумала передавать Украине танки Leopard

Елена Прошина

Испания отказалась поставлять Украине танки Leopard, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на El Mundo.

Испания передумала передавать Украине танки Leopard
Фото: ReutersReuters

По ее словам, такое решение принято из-за «абсолютно плачевного» состояния боевых машин, которые не могут быть сданы в использование из-за повышенного риска.

«Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что "Леопарды", которые много лет не использовались в Сарагосе, невозможно отправить на Украину, потому что они находятся в абсолютно неблагоприятном положении», — заявила Роблес.

Ранее сообщалось, что Испания передаст Украине 40 танков Leopard A4 после их ремонта, а также батарею зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide. Это может занять от одного до трех месяцев. Уточняется, Мадрид получил 108 подержанных танков от Германии еще в 1995 году. Сейчас они находятся на хранении на военной базе в Сарагосе на северо-востоке страны.

Ранее посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев заявил, что помощи от Испании мало, ее хватит «на два часа боев». Он также отмечал, что Запад «медлит с поставками» и масштаб их «слишком мал».

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители