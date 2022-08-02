Испания передумала передавать Украине танки Leopard

Испания отказалась поставлять Украине танки Leopard, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на El Mundo.

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По ее словам, такое решение принято из-за «абсолютно плачевного» состояния боевых машин, которые не могут быть сданы в использование из-за повышенного риска.

«Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что "Леопарды", которые много лет не использовались в Сарагосе, невозможно отправить на Украину, потому что они находятся в абсолютно неблагоприятном положении», — заявила Роблес.

Ранее сообщалось, что Испания передаст Украине 40 танков Leopard A4 после их ремонта, а также батарею зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide. Это может занять от одного до трех месяцев. Уточняется, Мадрид получил 108 подержанных танков от Германии еще в 1995 году. Сейчас они находятся на хранении на военной базе в Сарагосе на северо-востоке страны.