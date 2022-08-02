Шойгу анонсировал проведение антифашистского конгресса

На форуме «Армия» пройдет международный антифашистский конгресс, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, Минобороны проведет конгресс в середине августа. Его проведение связано с тем, что консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом особо актуальна в настоящих условиях.

«В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести первый Международный антифашистский конгресс», — отметил Шойгу.

Он также добавил, что к участию в мероприятии приглашены представители 74 дружественных России стран.

В конгрессе примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и медийное сообщество.