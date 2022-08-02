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58 минут назад

Шойгу анонсировал проведение антифашистского конгресса

Елена Прошина

На форуме «Армия» пройдет международный антифашистский конгресс, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом пишет ТАСС.

Шойгу анонсировал проведение антифашистского конгресса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Минобороны проведет конгресс в середине августа. Его проведение связано с тем, что консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом особо актуальна в настоящих условиях.

«В условиях современной военно-политической обстановки особую актуальность приобретает консолидация усилий международного сообщества в борьбе с неонацизмом. В связи с этим министерство обороны приняло решение провести первый Международный антифашистский конгресс», — отметил Шойгу.

Он также добавил, что к участию в мероприятии приглашены представители 74 дружественных России стран.

В конгрессе примут участие федеральные органы власти, международные и российские общественные организации, религиозные объединения, историки, деятели культуры и медийное сообщество.

Ранее стало известно, что в рамках форума «армия» планируется подписать государственных контрактов на сумму более 522 млрд рублей.

Армия,Сергей Шойгу,
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