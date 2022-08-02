Минобороны РФ: доказано прямое участие США в конфликте на Украине

Заявление замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерала Вадим Скибицкого о согласовании с Вашингтоном целей для ударов РСЗО HIMARS доказывает прямое участие США в украинском конфликте. Об этом заявил сегодня официальный представитель военного ведомства России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он напомнил, что ранее Скибицкий в интервью The Telegraph признал, что перед запусками ракет между представителями разведслужб Украины и США идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки в случае недовольства целями.

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«Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине. Именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры», - подчеркнул Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, больше ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что удары по Новой Каховке, Стаханову, Красному Лучу, Донецку и по следственному изолятору в Еленовке, которые привели к сотням жертв, «были одобрены Вашингтоном».

«Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена», - подчеркнул Игорь Конашенков.

Западные страны начали активно передавать Киеву оружие после начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В частности, США поставили на Украину ракетные системы залпового огня HIMARS. В Пентагоне заметили, что официальный Киев дал гарантии того, что американские РСЗО не будут использоваться для ударов по целям на территории России.