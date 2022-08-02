Администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за удар по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 2 августа, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским напрямую несет администрация Байдена», — подчеркнул представитель военного ведомства.

Так, по его словам, все ракетные удары Киева, в том числе по жилым кварталам Донецка, Новой Каховке, Стаханову, Красному Лучу и Еленовке, были произведены с одобрения Белого дома.

В конце июля Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, в результате ракетного удара ВСУ погибли 50 украинцев.