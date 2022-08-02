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22 минуты назад

Состав ВДВ России: бригады Воздушно-десантных войск

Мария Иванова

В состав ВДВ Российской Федерации входят четыре дивизии — воздушно-десантные и десантно-штурмовые; четыре десантно-штурмовые бригады (в том числе 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая Ордена Кутузова 2-й степени бригада); воинская часть специального назначения; две воинские части обеспечения; а также образовательные учреждения (в том числе Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище). Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии

  • 7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова 2-й степени дивизия. Дислоцируется на территории Северо-Кавказского военного округа.
  • 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная дивизия. Сто процентов личного состава дивизии готовы десантироваться парашютным способом.
  • 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознаменная ордена Кутузова 2-й степени дивизия;
  • 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия. Место дислокации — город Тула, а также Рязань и Наро-Фоминск (Московская область).

Десантно-штурмовые бригады

  • 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада;
  • 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Отечественной войны бригада;
  • 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая Ордена Кутузова 2-й степени бригада;
  • 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада.

Воинская часть специального назначения

В состав ВДВ Российской Федерации входит также 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения.

РИА Новости

Воинские части обеспечения

  • 150-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон Воздушно-десантных войск;
  • 38-я гвардейская бригада управления Воздушно-десантных войск.

Образовательные учреждения

  • Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова;
  • 242-й учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск);
  • Ульяновское гвардейское суворовское военное училище;
  • Омский кадетский военный корпус;
  • Тульское суворовское военное училище.

ВДВ Российской Федерации 2 августа 2022 года отмечают 92-годовщину со дня образования. Этот день считается днем рождения Воздушно-десантных войск, поскольку 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа было впервые применено парашютное десантирование личного состава. Сегодня ВДВ Российской Федерации представляют собой высокомобильный, динамично развивающийся и оснащенный современными образцами техники компонент Вооруженных сил, говорится в сообщении Минобороны.

Армия,Видео,Александр Невский,
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