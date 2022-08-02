Состав ВДВ России: бригады Воздушно-десантных войск

В состав ВДВ Российской Федерации входят четыре дивизии — воздушно-десантные и десантно-штурмовые; четыре десантно-штурмовые бригады (в том числе 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая Ордена Кутузова 2-й степени бригада); воинская часть специального назначения; две воинские части обеспечения; а также образовательные учреждения (в том числе Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище). Об этом сообщается на сайте Минобороны.
Воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии
- 7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова 2-й степени дивизия. Дислоцируется на территории Северо-Кавказского военного округа.
- 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная дивизия. Сто процентов личного состава дивизии готовы десантироваться парашютным способом.
- 98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознаменная ордена Кутузова 2-й степени дивизия;
- 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия. Место дислокации — город Тула, а также Рязань и Наро-Фоминск (Московская область).
Десантно-штурмовые бригады
- 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада;
- 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая ордена Отечественной войны бригада;
- 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая Ордена Кутузова 2-й степени бригада;
- 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада.
Воинская часть специального назначения
В состав ВДВ Российской Федерации входит также 45-я отдельная гвардейская орденов Кутузова и Александра Невского бригада специального назначения.
Воинские части обеспечения
- 150-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон Воздушно-десантных войск;
- 38-я гвардейская бригада управления Воздушно-десантных войск.
Образовательные учреждения
- Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова;
- 242-й учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск);
- Ульяновское гвардейское суворовское военное училище;
- Омский кадетский военный корпус;
- Тульское суворовское военное училище.
ВДВ Российской Федерации 2 августа 2022 года отмечают 92-годовщину со дня образования. Этот день считается днем рождения Воздушно-десантных войск, поскольку 2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа было впервые применено парашютное десантирование личного состава. Сегодня ВДВ Российской Федерации представляют собой высокомобильный, динамично развивающийся и оснащенный современными образцами техники компонент Вооруженных сил, говорится в сообщении Минобороны.