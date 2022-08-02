Состав ВДВ России: бригады Воздушно-десантных войск

В состав ВДВ Российской Федерации входят четыре дивизии — воздушно-десантные и десантно-штурмовые; четыре десантно-штурмовые бригады (в том числе 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая Ордена Кутузова 2-й степени бригада); воинская часть специального назначения; две воинские части обеспечения; а также образовательные учреждения (в том числе Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище). Об этом сообщается на сайте Минобороны.