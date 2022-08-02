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1 час назад

ОНК: пленный боевик «Азова» рассказал о людоедстве в полку

Газета.Ru

Пленный боевик «Азова» рассказал, что в полку практиковали людоедство — об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков, передает ТАСС.

Пленный боевик «Азова» рассказал о людоедстве в полку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В «Азове» практиковалось людоедство. Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков», — рассказал Волков.

Он также рассказал, что, по рассказам боевиков «Азова» и других пленных украинских солдат, подразделение националистов считало себя особой кастой — они с презрением относились к другим подразделениям ВСУ.

Сдавшийся в плен «Волына» высказался о гибели «азовцев» в Еленовке

В ходе слушаний по делу о признании «Азова» террористической организацией Волков, выступающий в качестве свидетеля, призвал признать боевиков полка террористами.

Ранее генпрокуратура ДНР направила в суд первое дело против бойцов группы «Медведи SS».

По данным Генпрокуратуры ДНР, участники вооруженного формирования «Медведи SS» находились на территории ДНР, вели бои с военнослужащими республики и регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия.

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