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11 минут назад

Шойгу назвал шесть освобожденных населенных пунктов ДНР

Никита Бородкин

Шесть населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) освобождены российскими войсками в ходе спецоперации на Украине за последнее время. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу назвал шесть освобожденных населенных пунктов ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, от киевского режима были освобождены Григоровка, Берестовое, Новолуганское, Стряповка, Покровское и Семигорье. Шойгу отдельно отметил, что под контроль Вооруженных сил РФ (ВС РФ) перешла Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью в 3,6 тысяч мегаватт.

Также Шойгу рассказал, что в последнее время Вооруженные силы РФ поразили шесть установок и более 200 боеприпасов РСЗО HIMARS, 33 гаубицы M777 и пять установок Harpoon. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 400 Javelin и NLAW.

Отдельно Шойгу назвал число перехваченных воздушных целей за июнь — российским военным удалось сбить 226 снарядов РСЗО, 39 ракет «Точка-У» и 34 вертолета. Сейчас силы противовоздушной обороны прикрывают освобожденные поселения. Кроме того, военные участвуют в организации мирной жизни в освобожденных районах — проведено более 50 тысяч тонн грузов.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине страны Запада начали поставлять Киеву тяжелое вооружение. Ранее, 1 августа, Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух установок HIMARS и одного комплекса Harpoon, а также более 200 националистов под Харьковом.

Армия,Сергей Шойгу,Верховный суд,Минобороны России,
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