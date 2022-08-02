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28 минут назад

Шойгу: ВС РФ уничтожили 33 гаубицы М777, пять установок Harpoon и шесть установок HIMARS

ТАССиещё 1

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожили 33 гаубицы М777 американского производства, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу сообщил об уничтожении западного оружия на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также шесть пусковых установок и более двухсот ракет реактивных систем залпового (РСЗО) огня HIMARS", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

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Также, по его словам, за прошедшие две недели Вооруженные силы Украины "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) типа Stinger".

Армия,Сергей Шойгу,Верховный суд,
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