Шойгу сообщил об уничтожении западного оружия на Украине

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожили 33 гаубицы М777 американского производства, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также шесть пусковых установок и более двухсот ракет реактивных систем залпового (РСЗО) огня HIMARS", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Также, по его словам, за прошедшие две недели Вооруженные силы Украины "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) типа Stinger".