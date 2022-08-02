Шойгу сообщил об уничтожении западного оружия на Украине

"Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также шесть пусковых установок и более двухсот ракет реактивных систем залпового (РСЗО) огня HIMARS", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.